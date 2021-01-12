***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 17:18
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)" kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901598
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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En Düşük
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|KLMSN
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|136.246.518
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|ARMDA
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|10.868.878
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|
|COSMO
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|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
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|% 4,66
|
|TSKB
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|
|KOZAL
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|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
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|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
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|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4669
|7,4745
|% -0,13
|
|Euro
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|9,0956
|% -0,04
|
|Sterlin
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|% 0,91
|
|Frank
|8,3958
|8,4464
|% 0,23
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|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.846
|1.846
|0,61
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|Altın Gr.
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|445
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
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|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,41
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|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,11
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|56,30
|0,64
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