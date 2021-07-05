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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2021 08:17



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,
(i) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Sun Power (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited şirketine hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devri,
(ii) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited şirketine hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devri,
(iii) Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 2.089.997 adet payın, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devralınması ve
(iv) Zorlu Grubu şirketlerinden "Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu O&M Pakistan Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 1.199.997 adet payın, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devralınması işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946017


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