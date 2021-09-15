***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021, 31.08.2021, 24.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası değerli payların tamamı, Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 14 Eylül 2021 (dün) itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963885BIST