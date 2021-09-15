***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 10:38
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021, 31.08.2021, 24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası değerli payların tamamı, Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 14 Eylül 2021 (dün) itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963885
BIST
13:571.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:578,4307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:579,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:57488,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,74
|Açılış
|: 488,73
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:57
|OYLUM
|6,27
|18.767.713
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.596.580
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.459.058
|% 9,97
|
|MAVI
|63,90
|152.245.105
|% 9,32
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|KTSKR
|70,10
|1.748.645
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.186.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,36
|67.888.737
|% -8,93
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|TUPRS
|108,80
|524.585.416
|% 1,97
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,48
|374.743.242
|% -0,84
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|YKBNK
|2,49
|281.502.395
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|130.060.926
|% -1,72
|
|ODAS
|1,46
|96.888.181
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4281
|8,4307
|% -0,01
|
|Euro
|9,9751
|9,9806
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6291
|11,6875
|% 0,15
|
|Frank
|9,1668
|9,2221
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-1,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,93
|