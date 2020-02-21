***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 7. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 80.160.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.160.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 212Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4247Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,8414Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN22021Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.160.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,4247 1.943.639,41 Evet2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,5055 2.008.408,72 Evet3 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,4247 1.943.639,41 Evet4 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,4247 1.943.639,41 Evet5 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 2,5055 2.008.408,72 Evet6 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 2,4247 1.943.639,41 Evet7 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247 1.943.639,4 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247 80.160.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 7. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,40-TL'lik faiz ödemesi ve 80.160.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820823BIST