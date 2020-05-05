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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.800.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 551
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4557
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNA2027
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.800.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 4,2424 8,4848 8,6648 76.363,2 Evet
2 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 4,4557 8,9114 9,1099
3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,4557 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842701


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SNPAM 6,49 4.357.204 % 10,00  
RTALB 27,06 4.584.451 % 10,00  
IZTAR 4,73 1.704.715 % 10,00  
YONGA 14,30 282.752 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7892 8,8333 % 0,59  
Frank 7,2598 7,3035 % -0,09  
Riyal 1,8797 1,8891 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.698 -4,66  
Altın Gr. 386 386 0,78  
Cumhuriyet 2.473 2.527 2,20  
Tam 2.550 2.589 2,20  
Yarım 1.237 1.266 1,10  
Çeyrek 620 633 0,50  
Gümüş.Ons 14,87 14,90 0,08  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,03  
B. Petrol 30,09 30,09 2,89  
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