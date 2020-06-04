***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN62111 ISIN kodlu bononun 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 14.600.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.600.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,7370Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN62111Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 4,737 19,0001 20,3986 691.602 Evet2 04.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 4,737 19,0001 20,3986 691.601,99 Evet3 03.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 4,737 19,0001 20,39864 03.12.2020 02.12.2020 03.12.20205 04.03.2021 03.03.2021 04.03.20216 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 691.601,99-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849223BIST