***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11-06-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.870.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.870.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 357Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,6151Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62118Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.870.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 3,6151 14,5001 15,30862 09.12.2020 08.12.2020 09.12.20203 10.03.2021 09.03.2021 10.03.20214 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850746BIST