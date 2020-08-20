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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.08.2020 16:58
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 102.420.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 102.420.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 357
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN22112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 102.420.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 3,7398 15,0003 15,8662 3.830.303,11 Evet
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 3,7398 15,0003 15,8662
3 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 3,7398 15,0003 15,8662
4 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,7398 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870396


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KLNMA 46,20 16.308.846 % 10,00  
OZBAL 4,40 48.088.267 % 10,00  
BERA 8,47 31.342.333 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.160.893 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.519.617 % 10,00  
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Riyal 1,9520 1,9618 % 0,67  
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Altın Ons 1.934 1.934 5,82  
Altın Gr. 456 456 3,68  
Cumhuriyet 3.035 3.081 -70,00  
Tam 3.007 3.083 -77,45  
Yarım 1.453 1.491 -37,47  
Çeyrek 729 746 -18,73  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,23  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,07  
B. Petrol 44,42 44,42 -0,95  
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