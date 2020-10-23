***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2020 13:36
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORNE2028 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 39.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 39.100.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 226
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,6697
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,3712
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNE2028
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 39.100.000
İhraç Fiyatı 0,92022
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2020
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 39.100.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 39.100.000 TL nominal değerli, 226 gün vadeli, TRFZORNE2028 ISIN kodlu bononun 39.100.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883264
BIST