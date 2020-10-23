***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNE2028 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 39.100.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 39.100.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 226Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,6697Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,3712Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNE2028Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 39.100.000İhraç Fiyatı 0,92022Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2020Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 39.100.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 39.100.000 TL nominal değerli, 226 gün vadeli, TRFZORNE2028 ISIN kodlu bononun 39.100.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883264BIST