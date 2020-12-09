***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.500.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 449Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3746Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN62129Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7398 15,0003 15,8662 355.281 Evet2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,27 13,116 13,7759 310.650 Evet3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,2063 12,8604 13,4947 304.598,5 Evet4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,3746 17,5466 18,73645 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 304.598,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892431BIST