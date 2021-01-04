***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. kupon ödeme dönemine ilişkin sehven 4,3351 olarak açıklanan faiz oranının düzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. kupon ödeme dönemine ilişkin sehven 4,3351 olarak açıklanan faiz oranının düzeltilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.870.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.870.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 357Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3832Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62118Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.870.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 3,6151 14,5001 15,3086 1.477.491,37 Evet2 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,5754 14,5002 15,3119 1.461.265,98 Evet3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,3832 17,5811 18,77574 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar08.12.2020 tarihinde yapılan açıklamamıza istinaden, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin sehven %4,3351 olarak açıklanan faiz oranı, %4,3832 olarak düzeltilmiştir. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,3832 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896655BIST