***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.670.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.670.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 205Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,7055Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,7503Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,8450Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN72117Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.670.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,7055 352.526,85 Evet2 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,76243 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,70554 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,70555 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 1,76246 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 1,70557 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,3076Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902658BIST