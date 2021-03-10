***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 21.250.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.250.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,9727Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5011Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,9596Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN72125Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.250.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,9727 419.198,75 Evet2 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,8494 392.997,5 Evet3 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 1,84944 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 1,9115 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 1,84946 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,8494Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916836BIST