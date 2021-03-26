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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2021 17:01



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 26-03-21 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.080.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1644
ISIN Kodu TRSZORN42212
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.080.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 6,1644 25,0001 27,4556
2 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021
4 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921060


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TRILC 45,82 11.993.110 % 9,99  
IZFAS 9,73 20.113.075 % 9,94  
SAYAS 25,26 91.666.344 % 9,92  
RTALB 23,06 257.438.300 % 9,91  
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Riyal 2,1328 2,1435 % 1,12  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -0,32  
Altın Gr. 445 445 4,84  
Cumhuriyet 2.946 2.991 4,00  
Tam 2.935 3.009 4,82  
Yarım 1.419 1.456 2,33  
Çeyrek 712 728 1,17  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 -0,04  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,06  
B. Petrol 64,02 64,02 2,07  
Seans Raporu 16:51
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