***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.850.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.850.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.09.2021Vade (Gün Sayısı) 358Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5418Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92115Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.850.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 4,6124 18,5003 19,8251 454.321,4 Evet2 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 4,6124 18,5003 19,82513 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 5,5418 22,2281 24,15254 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,5418 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921888BIST