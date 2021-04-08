***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2021 16:53
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8590
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12223
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 5,859 23,5004 25,6559 1.306.557 Evet
2 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 5,859 23,5004 25,6559
3 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
4 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.306.557,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925338
BIST