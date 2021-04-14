***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2021 16:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.730.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 482
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3647
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNK2116
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.730.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
16:021.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,20
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:028,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:029,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:02453,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,36
|Açılış
|: 453,55
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DITAS
|14,66
|3.210.393
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|674.256.877
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.336.900
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.594.795
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|136.352.028
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.960.722
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.619.007
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.583.842
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.937.985
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.155.455.571
|% 2,84
|
|EREGL
|17,20
|1.030.131.794
|% 0,64
|
|SASA
|46,54
|674.256.877
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|549.826.791
|% -0,68
|
|SISE
|7,33
|499.976.353
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|404.709.969
|% 2,40
|
|GARAN
|6,89
|1.155.455.571
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,21
|430.572.265
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,88
|245.673.275
|% 5,03
|
|IHLAS
|0,66
|84.201.200
|% 3,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0898
|8,0932
|% -0,15
|
|Euro
|9,6735
|9,6893
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,0943
|11,1499
|% -0,17
|
|Frank
|8,7375
|8,7901
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% -0,20
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,81
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-30,00
|
|Tam
|2.987
|3.065
|-29,10
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-14,07
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|1,17
|