***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.730.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.730.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.11.2021Vade (Gün Sayısı) 482Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3647Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNK2116Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.730.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No