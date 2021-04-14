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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.04.2021 16:08



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.730.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 482
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3647
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNK2116
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.730.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:021.400
Değişim :  1,54% |  21,20
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 14,66 3.210.393 % 9,98  
SASA 46,54 674.256.877 % 9,97  
MTRKS 54,50 23.336.900 % 9,97  
TUREX 19,31 4.594.795 % 9,97  
BLCYT 21,44 136.352.028 % 9,95  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 8,0898 8,0932 % -0,15  
Euro 9,6735 9,6893 % -0,08  
Sterlin 11,0943 11,1499 % -0,17  
Frank 8,7375 8,7901 % -0,37  
Riyal 2,1508 2,1616 % -0,20  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 -9,81  
Altın Gr. 453 454 -1,36  
Cumhuriyet 3.000 3.045 -30,00  
Tam 2.987 3.065 -29,10  
Yarım 1.444 1.482 -14,07  
Çeyrek 724 741 -7,04  
Gümüş.Ons 25,23 25,25 -0,10  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,00  
B. Petrol 64,84 64,84 1,17  
Seans Raporu 16:02
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