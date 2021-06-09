***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 17:05
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 21.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.250.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,8494
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,9596
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN72125
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.250.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,9727 419.198,75 Evet
2 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,8494 392.997,5 Evet
3 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 1,8494 392.997,5 Evet
4 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 1,911 406.087,5 Evet
5 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 1,8494 392.997,5 Evet
6 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,8494
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941418
BIST