***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN12212 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.200.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.200.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.01.2022Vade (Gün Sayısı) 223Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,0524Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0006Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,0129ISIN Kodu TRFZORN12212Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.200.000İhraç Fiyatı 0,87679Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.01.2022Kayıt Tarihi 11.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.200.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.200.000 TL nominal değerli, 223 gün vadeli, TRFZORN12212 ISIN kodlu bononun 22.200.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993094BIST