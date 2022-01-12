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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 16:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN12212 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.200.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 223
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,0524
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0006
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,0129
ISIN Kodu TRFZORN12212
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.200.000
İhraç Fiyatı 0,87679
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.01.2022
Kayıt Tarihi 11.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.200.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.200.000 TL nominal değerli, 223 gün vadeli, TRFZORN12212 ISIN kodlu bononun 22.200.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993094


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 23.580.521 % 10,00  
DMSAS 11,26 88.165.109 % 9,96  
EMNIS 23,90 1.002.796 % 9,94  
UZERB 68,05 784.821 % 9,94  
DARDL 3,56 159.209.946 % 9,88  
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Dolar 13,8027 13,8088 % 0,01  
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Sterlin 18,7916 18,8859 % 0,22  
Frank 14,9084 14,9982 % 0,20  
Riyal 3,6691 3,6875 % 0,12  
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Altın Ons 1.823 1.824 0,54  
Altın Gr. 808 808 -0,83  
Cumhuriyet 5.361 5.442 31,00  
Tam 5.339 5.474 38,99  
Yarım 2.580 2.648 18,86  
Çeyrek 1.294 1.324 9,43  
Gümüş.Ons 22,95 22,97 0,19  
Gümüş Gr. 10,14 10,16 0,05  
B. Petrol 84,19 84,19 0,47  
Seans Raporu 16:33
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