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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 16:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 52.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.160.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.01.2022
Vade
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BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 39,92 21.997.033 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.090.118 % 9,96  
KRDMB 11,49 102.664.727 % 9,95  
UZERB 68,05 784.821 % 9,94  
EMNIS 23,90 1.002.796 % 9,94  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 13,6130 13,6278 % -1,30  
Euro 15,5471 15,5706 % -0,82  
Sterlin 18,7771 18,8713 % 0,14  
Frank 14,9151 15,0049 % 0,25  
Riyal 3,6553 3,6736 % -0,26  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,87  
Altın Gr. 806 806 -2,94  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 0,24  
Gümüş Gr. 10,15 10,15 0,05  
B. Petrol 84,28 84,28 0,56  
Seans Raporu 17:53
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