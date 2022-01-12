***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 16:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 52.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.160.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.01.2022
Vade
17:532.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,41
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:5313,6278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1791
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
17:5315,5706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1291
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
17:53807,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,68
|Açılış
|: 807,04
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ORCAY
|39,92
|21.997.033
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.090.118
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|102.664.727
|% 9,95
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|KRSTL
|4,10
|75.176.621
|% -9,89
|
|GEDZA
|19,19
|45.830.226
|% -9,05
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|332,50
|41.827.300
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,09
|6.639.336.275
|% 3,56
|
|SISE
|15,27
|3.370.917.088
|% 3,46
|
|THYAO
|26,86
|2.669.010.099
|% -0,15
|
|EREGL
|31,78
|2.414.765.859
|% 0,06
|
|GARAN
|11,87
|1.817.935.434
|% 0,76
|
|KRDMD
|13,09
|6.639.336.275
|% 3,56
|
|YKBNK
|3,89
|1.600.197.611
|% 3,73
|
|SISE
|15,27
|3.370.917.088
|% 3,46
|
|GARAN
|11,87
|1.817.935.434
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,39
|364.787.960
|% 0,84
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6130
|13,6278
|% -1,30
|
|Euro
|15,5471
|15,5706
|% -0,82
|
|Sterlin
|18,7771
|18,8713
|% 0,14
|
|Frank
|14,9151
|15,0049
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6553
|3,6736
|% -0,26
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,87
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,15
|0,05
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
17:53
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem