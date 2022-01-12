***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 12-01-22 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 88.060.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 88.060.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.06.2022Vade (Gün Sayısı) 162Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,8686Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,5002Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6591ISIN Kodu TRFZORN62217Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.060.000İhraç Fiyatı 0,87056Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.06.2022Kayıt Tarihi 22.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 88.060.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993127BIST