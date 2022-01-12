***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 16:57
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 12-01-22 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 88.060.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 88.060.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 162
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,8686
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,5002
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6591
ISIN Kodu TRFZORN62217
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.060.000
İhraç Fiyatı 0,87056
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.06.2022
Kayıt Tarihi 22.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 88.060.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993127
BIST