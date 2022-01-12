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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 16:58
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 12-01-22 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,5891
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12314
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787
2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022
3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022
4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022
5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022
8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022
9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
12 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993128


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
KRDMA 11,49 230.839.122 % 9,95  
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Dolar 13,5345 13,5920 % -1,56  
Euro 15,4521 15,5329 % -1,06  
Sterlin 18,5903 18,6835 % -0,85  
Frank 14,7739 14,8629 % -0,70  
Riyal 3,6174 3,6355 % -1,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 1,36  
Altın Gr. 798 798 -10,32  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,29  
Gümüş Gr. 10,08 10,10 -0,01  
B. Petrol 84,28 84,28 0,56  
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