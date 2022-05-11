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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.05.2022 11:28
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN22313 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 243.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 243.320.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 448
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9179%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN22313
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 243.320.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 5,9179 24,0004 26,2597 14.399.434,26 Evet
2 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 5,9836 24,0002 26,2502 14.559.295,51 Evet
3 09.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 5,9179 24,0004 26,2597
4 08.11.2022 07.11.2022 08.11.2022
5 02.02.2023 01.02.2023 02.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 14.559.295,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029117


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ESCOM 11,84 62.121.066 % 9,33  
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Altın Gr. 915 915 3,86  
Cumhuriyet 6.142 6.235 -28,00  
Tam 6.112 6.267 -24,95  
Yarım 2.954 3.032 -12,07  
Çeyrek 1.482 1.516 -6,03  
Gümüş.Ons 20,79 20,83 -0,77  
Gümüş Gr. 10,50 10,52 -0,11  
B. Petrol 106 106 -1,67  
Seans Raporu 13:44
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