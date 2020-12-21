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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2020 13:22



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 25.05.2000 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 26.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 24.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 22.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 22.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 02.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 02.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 800000000 TRY Yurtiçi 27.02.2020 26.02.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira sertifikası 450000000 TRY Yurtiçi 12.03.2020 12.03.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 95000000 TRY Yurtiçi 15.10.2020 14.10.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894050


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GEDIK 12,32 13.218.809 % 10,00  
ALCAR 309,20 64.263.816 % 10,00  
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Riyal 2,0388 2,0491 % 0,57  
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Altın Ons 1.881 1.882 0,05  
Altın Gr. 464 464 2,22  
Cumhuriyet 3.081 3.128 5,00  
Tam 3.065 3.146 2,46  
Yarım 1.481 1.522 1,19  
Çeyrek 743 761 0,59  
Gümüş.Ons 26,11 26,16 0,35  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,07  
B. Petrol 50,11 50,11 -2,15  
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