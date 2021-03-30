***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 25.05.2000 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 16.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 16.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıKira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıKira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 27.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıKira Sertifikası (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 04.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 22.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 02.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 02.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira sertifikası 450000000 TRY Yurtiçi 12.03.2020 12.03.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 950000000 TRY Yurtiçi 15.10.2020 14.10.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921844BIST