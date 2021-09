***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET NAZİF ZORLU 750092785 TRY 37,50OLGUN ZORLU 522593683 TRY 26,12ZEKİ ZORLU 245164537 TRY 12,26ZÜLAL ZORLU 16173481 TRY 0,81TÜRKAN ZORLU 16173481 TRY 0,81SELEN ZORLU MELİK 16243980 TRY 0,81FATMA ŞEHNAZ ÇAPKINOĞLU 16173481 TRY 0,81ŞEHMİNUR AYDIN 16173481 TRY 0,81MEHMET EMRE ZORLU 17935946 TRY 0,90ŞULE ZORLU 16173481 TRY 0,81Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 0 TRY 10,00 Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 0 TRY 90,00 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961123BIST