Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2021 10:03



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET NAZİF ZORLU 750092785 TRY 37,50
OLGUN ZORLU 522593683 TRY 26,12
ZEKİ ZORLU 245164537 TRY 12,26
ZÜLAL ZORLU 16173481 TRY 0,81
TÜRKAN ZORLU 16173481 TRY 0,81
SELEN ZORLU MELİK 16243980 TRY 0,81
FATMA ŞEHNAZ ÇAPKINOĞLU 16173481 TRY 0,81
ŞEHMİNUR AYDIN 16173481 TRY 0,81
MEHMET EMRE ZORLU 17935946 TRY 0,90
ŞULE ZORLU 16173481 TRY 0,81

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 0 TRY 10,00 Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 0 TRY 90,00 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961123


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:261.475
Değişim :  0,20% |  2,94
Açılış :  1.476  
Önceki Kapanış :  1.472  
En Yüksek
1.479 En Düşük
1.468
BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 5,50 668.806 % 10,00  
SUMAS 99,00 1.152.353 % 10,00  
KONTR 58,35 43.438.136 % 9,99  
UTPYA 24,44 960.335 % 9,99  
PSDTC 24,46 68.045.032 % 9,98  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Dolar 8,2896 8,2935 % -0,14  
Euro 9,8237 9,8310 % 0,05  
Sterlin 11,4078 11,4650 % 0,13  
Frank 9,0262 9,0805 % -0,15  
Riyal 2,2056 2,2167 % -0,11  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -0,64  
Altın Gr. 483 483 -1,33  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 0,28  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,07  
B. Petrol 70,59 70,59 -1,05  
Seans Raporu 17:26
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru