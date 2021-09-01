***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2021 10:03
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET NAZİF ZORLU 750092785 TRY 37,50
OLGUN ZORLU 522593683 TRY 26,12
ZEKİ ZORLU 245164537 TRY 12,26
ZÜLAL ZORLU 16173481 TRY 0,81
TÜRKAN ZORLU 16173481 TRY 0,81
SELEN ZORLU MELİK 16243980 TRY 0,81
FATMA ŞEHNAZ ÇAPKINOĞLU 16173481 TRY 0,81
ŞEHMİNUR AYDIN 16173481 TRY 0,81
MEHMET EMRE ZORLU 17935946 TRY 0,90
ŞULE ZORLU 16173481 TRY 0,81
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 0 TRY 10,00 Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 0 TRY 90,00 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961123
BIST