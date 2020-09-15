***ZORLF* *GARAN* *PBTR* *UNLUS* *KLNMA* *DEVIR* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
15.09.2020 16:48
***ZORLF******GARAN******PBTR******UNLUS******KLNMA******DEVIR******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DEVIR, GARAN, KLNMA, PBTR, UNLUS, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR92017 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92015 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92015 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPTYV232410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Taksitli İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRPDUAV92018 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 İtfa
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRPDUAV92018 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875123
BIST