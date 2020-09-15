***ZORLF* *GARAN* *PBTR* *UNLUS* *KLNMA* *DEVIR* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ZORLF******GARAN******PBTR******UNLUS******KLNMA******DEVIR******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DEVIR, GARAN, KLNMA, PBTR, UNLUS, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR92017 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92015 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92015 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPTYV232410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Taksitli İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRPDUAV92018 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 İtfaÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. UNLUS TRPDUAV92018 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 15/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875123BIST