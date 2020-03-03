***ZORLF* *HLVKS* *ISMEN* *AKBNK* *YKFKT* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ZORLF******HLVKS******ISMEN******AKBNK******YKFKT******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, HLVKS, ISMEN, VAKBN, YKFKT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32029 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32019 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32019 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF32015 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823922BIST