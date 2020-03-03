***ZORLF* *HLVKS* *ISMEN* *AKBNK* *YKFKT* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
03.03.2020 16:04
***ZORLF******HLVKS******ISMEN******AKBNK******YKFKT******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, HLVKS, ISMEN, VAKBN, YKFKT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32029 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32019 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32019 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF32015 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 03/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823922
BIST