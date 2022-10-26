***ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *HSBCB* *PLGAZ* *GARFA* *SMRFA* *QNBFL* *ERGLI* *EMVAR* *KORTS* *GEDIK* *ZKBVK* *KNTFA* *TFNVK* *DNFIN* *BRKVY* *OPET* *TMKS*
26.10.2022 17:28
***ZORLF******HLVKS******VAKVK******HSBCB******PLGAZ******GARFA******SMRFA******QNBFL******ERGLI******EMVAR******KORTS******GEDIK******ZKBVK******KNTFA******TFNVK******DNFIN******BRKVY******OPET******TMKS******SKYMD******ZOREN******QUAGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, DNFIN, EMVAR, ERGLI, GARFA, GEDIK, HLVKS, HSBCB, KNTFA, KORTS, OPET, PLGAZ, QNBFL, QUAGR, SKYMD, SMRFA, TFNVK, TMKS, VAKVK, ZKBVK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2213 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2221 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2212 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKK2315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2238 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAE2217 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKME2212 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKME2212 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBCE2217 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTFE2214 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32329 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRFOPAS42314 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE2232 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGRE2222 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGRE2222 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2234 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFE2222 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKSE2226 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 26/10/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKVE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 26/10/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN52328 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22316 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD251023T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 26/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 26/10/2022 İtfa
TCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 26/10/2022 Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074376
BIST