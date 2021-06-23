***ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *PBTR* *DZYMK* *TFNVK* *SEKFA* *DNFIN* *YKBNK* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ZORLF******HLVKS******VAKVK******PBTR******DZYMK******TFNVK******SEKFA******DNFIN******YKBNK******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DNFIN, DZYMK, HLVKS, PBTR, SEKFA, TATGD, TFNVK, VAKVK, YKBNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY82115 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASH62118 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 İtfaTAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD İtfaTAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943834BIST