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***ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *PBTR* *DZYMK* *TFNVK* *SEKFA* *DNFIN* *YKBNK* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

23.06.2021 17:41



***ZORLF******HLVKS******VAKVK******PBTR******DZYMK******TFNVK******SEKFA******DNFIN******YKBNK******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, DZYMK, HLVKS, PBTR, SEKFA, TATGD, TFNVK, VAKVK, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY82115 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASH62118 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 İtfa
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD İtfa
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62146 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72126 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943834


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