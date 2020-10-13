***ZORLF* *KARSN* *AKDFA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
13.10.2020 17:09
***ZORLF******KARSN******AKDFA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, KARSN, OYAKC, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2027 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881211
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0318
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05482,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,20
|Açılış
|: 482,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9157
|7,9206
|% 0,40
|
|Euro
|9,2961
|9,3013
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2569
|10,3084
|% -0,16
|
|Frank
|8,6302
|8,6822
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-29,78
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,19
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,75
|