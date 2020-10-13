***ZORLF* *KARSN* *AKDFA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ZORLF******KARSN******AKDFA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, KARSN, OYAKC, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2027 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2020 İtfaKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 İtfaKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881211BIST