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***ZORLF* *KARSN* *AKDFA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

13.10.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF******KARSN******AKDFA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, KARSN, OYAKC, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2027 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881211


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OLMIP 11,55 7.570.397 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.955.466 % 10,00  
BRYAT 174,90 16.052.823 % 10,00  
DAGHL 13,31 1.269.348 % 10,00  
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Riyal 2,1061 2,1167 % 0,48  
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Altın Ons 1.893 1.893 -29,78  
Altın Gr. 482 482 -5,72  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,91  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,19  
B. Petrol 42,47 42,47 0,75  
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