***ZORLF* *KNTFA* *GLYHO* *BRKT* *SEKFA* *KARSN* *GARFA* *EKTVK* *QNBFL* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***ZORLF******KNTFA******GLYHO******BRKT******SEKFA******KARSN******GARFA******EKTVK******QNBFL******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, EKTVK, GLYHO, KARSN, KNTFA, QNBFL, SEKFA, VAKBN, ZORLF, GARFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12122 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12163 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12163 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12171 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12171 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA12126 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMDE2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32111 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB42158 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897197BIST