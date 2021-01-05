***ZORLF* *KNTFA* *GLYHO* *BRKT* *SEKFA* *KARSN* *GARFA* *EKTVK* *QNBFL* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
05.01.2021 17:35
***ZORLF******KNTFA******GLYHO******BRKT******SEKFA******KARSN******GARFA******EKTVK******QNBFL******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, EKTVK, GLYHO, KARSN, KNTFA, QNBFL, SEKFA, VAKBN, ZORLF, GARFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12122 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12163 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12163 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12171 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12171 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA12126 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMDE2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32111 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB42158 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 05/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897197
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