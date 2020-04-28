***ZORLF* *SKBNK* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
28.04.2020 15:55
***ZORLF******SKBNK******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, SKBNK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01970 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01970 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42069 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK42014 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 28/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840789
BIST
15:48101.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 397,76
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:486,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:487,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:48385,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 385,20
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|80.957.623
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.716.147
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.135.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|781.973.932
|% 2,54
|
|GARAN
|8,46
|711.747.067
|% 1,20
|
|THYAO
|10,81
|543.838.957
|% -0,09
|
|ASELS
|27,48
|412.865.493
|% 0,00
|
|ODAS
|1,71
|307.875.895
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|307.875.895
|% 3,01
|
|ECILC
|5,24
|781.973.932
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|185.251.843
|% 0,94
|
|GARAN
|8,46
|711.747.067
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|195.904.814
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7201
|8,7639
|% 0,72
|
|Frank
|7,1671
|7,2103
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,67
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.522
|-3,60
|
|Tam
|2.529
|2.583
|-3,70
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,01
|23,01
|-0,06
|