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***ZORLF* *TEBFA* *FBBNK* *QNBFB* *DZYMK* *A1CAP* *ISFIN* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

16.12.2022 17:40
***ZORLF* *TEBFA* *FBBNK* *QNBFB* *DZYMK* *A1CAP* *ISFIN* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***ZORLF******TEBFA******FBBNK******QNBFB******DZYMK******A1CAP******ISFIN******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, QNBFB, TEBFA, A1CAP, FBBNK, ISFIN, DZYMK, ZORLF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK32341 40.000.000 16.12.2022 21.03.2023 20.12.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK42312 101.750.000 16.12.2022 14.04.2023 20.12.2022
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK22334 18.000.000 16.12.2022 21.02.2023 20.12.2022
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK62314 15.000.000 16.12.2022 15.06.2023 20.12.2022
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF42312 203.500.000 16.12.2022 14.04.2023 20.12.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP62312 75.000.000 16.12.2022 13.06.2023 20.12.2022
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA32314 520.000.000 16.12.2022 16.03.2023 20.12.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN32311 200.000.000 16.12.2022 16.03.2023 20.12.2022
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY32334 141.000.000 16.12.2022 24.03.2023 20.12.2022
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF52313 30.980.000 16.12.2022 05.05.2023 20.12.2022


İlgili Şirketler [ULUFA, QNBFB, TEBFA, A1CAP, FBBNK, ISFIN, DZYMK, ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088103


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SKBNK 3,20 1.431.237.200 % 9,97  
TEKTU 3,42 105.304.457 % 9,97  
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Cumhuriyet 7.190 7.298 20,00  
Tam 7.218 7.276 18,00  
Yarım 3.496 3.557 9,00  
Çeyrek 1.753 1.778 4,00  
Gümüş.Ons 23,23 23,25 0,14  
Gümüş Gr. 13,81 13,83 -0,02  
B. Petrol 78,92 78,92 -2,29  
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