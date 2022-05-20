***ZORLF* *TEBNK* *MBFTR* *QNBFB* *EROGL* *OPET* *ISFIN* *YKBNK* *TMKS* *TRKSH* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***ZORLF******TEBNK******MBFTR******QNBFB******EROGL******OPET******ISFIN******YKBNK******TMKS******TRKSH******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ISFIN, MBFTR, OPET, QNBFB, SKYMD, TEBNK, TMKS, TRKSH, YKBNK, ZORLF, EROGLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK52212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 İtfaEROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EROGL TRSERYPK2216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN52210 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRSMCBFK2212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52246 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52253 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD52239 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK52212 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF52215 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 20/05/2022 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK52210 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031501BIST