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***ZORLF* *TEBNK* *MBFTR* *QNBFB* *EROGL* *OPET* *ISFIN* *YKBNK* *TMKS* *TRKSH* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

20.05.2022 17:06
***ZORLF* *TEBNK* *MBFTR* *QNBFB* *EROGL* *OPET* *ISFIN* *YKBNK* *TMKS* *TRKSH* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYI


***ZORLF******TEBNK******MBFTR******QNBFB******EROGL******OPET******ISFIN******YKBNK******TMKS******TRKSH******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ISFIN, MBFTR, OPET, QNBFB, SKYMD, TEBNK, TMKS, TRKSH, YKBNK, ZORLF, EROGL

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK52212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 İtfa
EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EROGL TRSERYPK2216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN52210 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRSMCBFK2212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52246 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52253 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD52239 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK52212 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF52215 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 20/05/2022 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK52210 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031501


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