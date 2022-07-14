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***ZORLF* *YATVK* *NUGYO* *PBTR* *EKTVK* *ENJSA* *DEVA* *QNBFI* *EMVAR* *KORTS* *ARCLK* *CLKEN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,

14.07.2022 17:15
***ZORLF* *YATVK* *NUGYO* *PBTR* *EKTVK* *ENJSA* *DEVA* *QNBFI* *EMVAR* *KORTS* *ARCLK* *CLKEN* *ZOREN*** MERK


***ZORLF******YATVK******NUGYO******PBTR******EKTVK******ENJSA******DEVA******QNBFI******EMVAR******KORTS******ARCLK******CLKEN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARCLK, CLKEN, DEVA, EKTVK, EMVAR, ENJSA, KORTS, NUGYO, PBTR, QNBFI, YATVK, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42412 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLKEN TRSCLKE72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK72317 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUGYO TRSNGYO72314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/07/2022 Taksitli İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM72218 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2022 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS12326 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045459


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