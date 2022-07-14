***ZORLF* *YATVK* *NUGYO* *PBTR* *EKTVK* *ENJSA* *DEVA* *QNBFI* *EMVAR* *KORTS* *ARCLK* *CLKEN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***ZORLF******YATVK******NUGYO******PBTR******EKTVK******ENJSA******DEVA******QNBFI******EMVAR******KORTS******ARCLK******CLKEN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARCLK, CLKEN, DEVA, EKTVK, EMVAR, ENJSA, KORTS, NUGYO, PBTR, QNBFI, YATVK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42412 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLKEN TRSCLKE72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK72317 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUGYO TRSNGYO72314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/07/2022 Taksitli İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM72218 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2022 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS12326 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045459BIST