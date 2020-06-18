***ZORLF* *ZKBVK* *VAKVK* *KALES* *GARAN* *TFNVK* *CIMSA* *ZOREN* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ZORLF******ZKBVK******VAKVK******KALES******GARAN******TFNVK******CIMSA******ZOREN******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler CIMSA, GARAN, KALES, NURVK, TFNVK, VAKVK, ZKBVK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62018 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62018 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851855BIST