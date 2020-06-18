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***ZORLF* *ZKBVK* *VAKVK* *KALES* *GARAN* *TFNVK* *CIMSA* *ZOREN* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

18.06.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF******ZKBVK******VAKVK******KALES******GARAN******TFNVK******CIMSA******ZOREN******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CIMSA, GARAN, KALES, NURVK, TFNVK, VAKVK, ZKBVK, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62018 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62018 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851855


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.133,00 2.311.718 % 10,00  
KSTUR 46,20 98.167 % 10,00  
BAYRK 9,26 9.368.546 % 9,98  
TSPOR 8,05 172.972.088 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.527.248 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5021 8,5447 % -0,76  
Frank 7,1812 7,2244 % -0,06  
Riyal 1,8225 1,8317 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 -3,88  
Altın Gr. 380 380 0,14  
Cumhuriyet 2.474 2.488 1,70  
Tam 2.539 2.553 1,80  
Yarım 1.237 1.248 0,80  
Çeyrek 620 625 0,40  
Gümüş.Ons 17,37 17,40 -0,12  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,02  
B. Petrol 41,36 41,36 0,65  
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