***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF12119 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 148.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.01.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF12119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.07.2020 20.07.2020 21.07.2020 1,03562 362.467 Evet2 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 1,03562 362.467 Evet3 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 1,03562 362.467 Evet4 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 1,03562 362.467 Evet5 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 1,03562 362.4676 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 1,03562 362.4677 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 1,03562 362.467Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 23/06/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12119 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881188BIST