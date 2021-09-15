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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.09.2021 16:10



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF32224 ISIN KODLU 25.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF32224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 1,76438 441.095
2 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 1,76438 441.095
3 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 1,76438 441.095
4 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 1,76438 441.095
5 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022 1,76438 441.095
6 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 1,76438 441.095
7 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 1,76438 441.095
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 25.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 25.000.000 TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 30.03.2022 itfa tarihli TRFZORF32224 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 15/09/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963936


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