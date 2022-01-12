***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 15:35
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF32216 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF32216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 1,76438 352.876 Evet
2 20.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 1,76438 352.876 Evet
3 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,76438 352.876 Evet
4 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1,76438 352.876 Evet
5 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 1,76438 352.876 Evet
6 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,76438 352.876
7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 1,76438 352.876
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 20.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 25/08/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32216 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993024
BIST