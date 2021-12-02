***ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.12.2021 10:35
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/12/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980627
BIST
11:531.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,15
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
11:5313,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1001
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
11:5315,2182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1542
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
11:53764,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,87
|Açılış
|: 764,20
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ERBOS
|137,50
|155.528.298
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.824.007
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|10.007.505
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|RAYSG
|13,87
|1.772.557
|% -4,01
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|KRDMD
|9,08
|851.221.110
|% 1,34
|
|THYAO
|18,43
|745.869.021
|% 0,11
|
|SISE
|13,29
|594.232.881
|% 2,47
|
|EREGL
|23,52
|576.626.665
|% 2,53
|
|GARAN
|11,67
|555.083.221
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,19
|187.739.885
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,32
|326.738.081
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,30
|356.962.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,51
|156.554.057
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,08
|851.221.110
|% 1,34
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3991
|13,4070
|% 0,75
|
|Euro
|15,1872
|15,2182
|% 1,02
|
|Sterlin
|17,7870
|17,8762
|% 1,04
|
|Frank
|14,5090
|14,5964
|% 0,76
|
|Riyal
|3,5654
|3,5833
|% 0,81
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-8,00
|
|Altın Gr.
|767
|767
|5,58
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,16
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|0,72
|
Seans Raporu
11:53
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