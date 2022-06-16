***ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.06.2022 09:38
***ZPBDL******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037558
BIST
14:252.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,83
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:2517,2851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:2518,1637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1115
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:251.026,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.026,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.879.390
|% 9,97
|
|SANEL
|6,76
|8.375.940
|% 9,74
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.662.434
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|4.631.936
|% -4,01
|
|DOAS
|76,75
|93.849.599
|% -3,88
|
|THYAO
|47,82
|2.150.017.868
|% 1,01
|
|EREGL
|28,64
|1.742.861.722
|% -1,92
|
|SISE
|21,62
|1.185.763.911
|% 2,66
|
|SASA
|45,28
|969.048.929
|% -0,35
|
|KOZAL
|190,60
|890.097.048
|% 6,12
|
|PRDGS
|2,78
|445.782.012
|% 0,72
|
|ODAS
|2,93
|352.874.325
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,57
|205.288.769
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|372.879.879
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,93
|257.373.287
|% 0,77
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2661
|17,2851
|% -0,08
|
|Euro
|18,1474
|18,1637
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,2039
|21,3103
|% -0,48
|
|Frank
|17,8587
|17,9662
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5924
|4,6155
|% -0,11
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,46
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.798
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,15
|