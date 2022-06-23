***ZPV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2022 12:01
***ZPV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPV]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 24/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI ZPVZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038858
BIST
12:452.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,00
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
12:4517,3651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
12:4518,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
12:451.020,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.020,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler12:45
|MAKIM
|15,56
|73.129.365
|% 9,96
|
|DERHL
|8,84
|21.247.286
|% 7,94
|
|FMIZP
|130,10
|58.488.138
|% 7,61
|
|AKSGY
|3,20
|49.112.005
|% 7,38
|
|ECZYT
|51,30
|57.771.619
|% 6,87
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|ETYAT
|3,00
|1.538.071
|% -5,36
|
|BAYRK
|6,70
|10.617.004
|% -4,96
|
|TSGYO
|4,69
|26.360.372
|% -4,67
|
|THYAO
|50,15
|1.718.973.935
|% -0,79
|
|ASELS
|24,44
|1.589.804.672
|% 4,89
|
|EREGL
|27,40
|758.463.629
|% -0,65
|
|SISE
|21,42
|659.487.022
|% -0,65
|
|ODAS
|3,13
|592.967.134
|% -3,40
|
|ODAS
|3,13
|592.967.134
|% -3,40
|
|TSKB
|2,11
|192.364.676
|% -3,21
|
|YKBNK
|4,73
|414.053.191
|% -2,27
|
|ASELS
|24,44
|1.589.804.672
|% 4,89
|
|EKGYO
|2,57
|164.551.721
|% -0,77
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3612
|17,3651
|% 0,07
|
|Euro
|18,3277
|18,3403
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3101
|21,4170
|% 0,57
|
|Frank
|18,0498
|18,1585
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6153
|4,6384
|% 0,21
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-55,00
|
|Tam
|6.773
|6.869
|7,00
|
|Yarım
|3.325
|3.360
|4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,39
|