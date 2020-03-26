***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.03.2020 09:40
***ZPX30******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25
/03/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832249
BIST
14:0290.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 949,84
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.136
En Düşük
88.481
14:026,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:027,0583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:02334,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,86
|Açılış
|: 334,63
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|18,15
|91.281.222
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|114.412.540
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.847.504
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.834.767
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|35.157
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.467.771
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|THYAO
|9,16
|906.068.323
|% 4,45
|
|ASELS
|23,72
|465.115.007
|% 1,19
|
|GARAN
|7,70
|453.298.298
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,91
|212.158.733
|% 2,14
|
|ECILC
|4,81
|203.116.078
|% 9,07
|
|YKBNK
|1,91
|212.158.733
|% 2,14
|
|THYAO
|9,16
|906.068.323
|% 4,45
|
|IHLGM
|0,83
|77.699.550
|% 7,79
|
|GSRAY
|1,76
|114.412.540
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,44
|28.925.226
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6668
|7,7052
|% 0,80
|
|Frank
|6,6020
|6,6418
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7087
|1,7173
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|