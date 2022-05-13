***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 84.682 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758Transferler66.147.289 -66.147.289 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.273 -58.273 14.471.402 14.413.129 14.413.129Dönem Karı (Zararı)14.471.402 14.471.402 14.471.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.273 -58.273 -58.273 -58.273Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 26.409 26.409 4.168.674 121.122.402 14.471.402 152.288.887 152.288.887Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 -2.425 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212Transferler76.137.561 -76.137.561 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-353.410 -353.410 34.913.051 34.559.641 34.559.641Dönem Karı (Zararı)34.913.051 34.913.051 34.913.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-353.410 -353.410 -353.410 -353.410Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 -355.835 -355.835 5.106.174 186.322.463 34.913.051 238.485.853 238.485.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.620.732 17.585.236Dönem Karı (Zararı)34.913.051 14.471.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.156.671 -237.999Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 513.831 1.422.283Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler275.868 294.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler275.868 294.740Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.676.816 -5.917.396Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -5.754.628 -6.061.392Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 77.812 143.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 730.446 3.962.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-97.815.324 -13.128Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-98.916.626 -6.784Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler500.457 322.759İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)352.691 233.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)147.766 89.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler150.793 275.170İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)263.514İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)150.793 11.656Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-342.903 114.664Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.494 -637.828İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)195.837 -201.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-117.343 -436.646Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)564.740 132.313Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.258 525.553İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.477İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)46.258 535.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.463 -738.975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-67.058.944 14.220.275Alınan Faiz6.438.212 6.306.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -13.834Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-2.927.410YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.063.033 -1.383.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.063.033 -1.383.991Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.082 -1.164.961Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -968.951 -219.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-399.772 -143.996Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -399.772 -143.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.083.537 16.057.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.083.537 16.057.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 188.884.977 132.319.992DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 126.801.440 148.377.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 127.011.275 189.778.396Finansal Yatırımlar4 108.624.694 9.708.068Ticari Alacaklar5 10.461.524 10.961.981İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 7.674.761 8.027.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.786.763 2.934.529Diğer Alacaklar37.078 187.871İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 10.629 153.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 26.449 34.770Peşin Ödenmiş Giderler10 1.073.578İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.073.578ARA TOPLAM247.208.149 210.636.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR247.208.149 210.636.316DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 1.573 1.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.573 1.573Maddi Duran Varlıklar7 3.874.890 3.045.846Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.462.340 1.729.188Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 209.518 222.512Peşin Ödenmiş Giderler730.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler730.674Ertelenmiş Vergi Varlığı20 716.926 725.780TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.265.247 6.455.573TOPLAM VARLIKLAR253.473.396 217.091.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 737.572 886.224İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 520.459 544.162Kiralama İşlemlerinden Borçlar520.459 544.162İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar217.113 342.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar217.113 342.062Ticari Borçlar889.681 811.187İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 581.213 385.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 308.468 425.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 1.276.880 712.140Diğer Borçlar6 665.342 619.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.408 8.408İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar656.934 610.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 7.011.256 6.378.016Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.839.086 1.482.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.839.086 1.482.013Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 293.072 189.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler293.072 189.609ARA TOPLAM12.712.889 11.078.273TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.712.889 11.078.273UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 1.132.080 1.305.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 1.043.106 1.190.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.043.106 1.190.031İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.974 115.358Kiralama İşlemlerinden Borçlar88.974 115.358Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.142.574 782.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.142.574 782.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.274.654 2.087.404TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.987.543 13.165.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar238.485.853 203.926.212Ödenmiş Sermaye14 12.500.000 12.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-355.835 -2.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-355.835 -2.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -355.835 -2.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 5.106.174 5.106.174Yasal Yedekler5.106.174 5.106.174Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 186.322.463 110.184.902Net Dönem Karı veya Zararı34.913.051 76.137.561TOPLAM ÖZKAYNAKLAR238.485.853 203.926.212TOPLAM KAYNAKLAR253.473.396 217.091.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 35.638.827 21.683.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.638.827 21.683.746BRÜT KAR (ZARAR)35.638.827 21.683.746Genel Yönetim Giderleri18 -11.885.654 -9.689.422Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 15.367.447 361.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.956.574 -8.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.164.046 12.347.255FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.164.046 12.347.255Finansman Gelirleri17 6.704.903 6.230.517Finansman Giderleri17 -77.812 -143.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.791.137 18.433.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -7.878.086 -3.962.374Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -7.780.880 -4.042.055Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -97.206 79.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.913.051 14.471.402DÖNEM KARI (ZARARI)34.913.051 14.471.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.913.051 14.471.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,02793000 0,01158000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-353.410 -58.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -441.763 -72.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler88.353 14.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 88.353 14.568Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-353.410 -58.273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.559.641 14.413.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.559.641 14.413.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030277BIST