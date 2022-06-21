***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 11:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 22.07.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038376
BIST
13:352.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,89
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.579
En Düşük
2.552
13:3517,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0173
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:3518,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:351.021,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.021,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|MAKIM
|12,87
|418.500.261
|% 10,00
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|DGGYO
|10,89
|12.992.209
|% 8,36
|
|BMSCH
|8,41
|107.427.022
|% 7,82
|
|AKSGY
|2,79
|24.704.130
|% 7,31
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|ULUSE
|165,90
|66.476.453
|% -9,98
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,80
|2.295.795
|% -4,49
|
|THYAO
|52,55
|2.735.909.244
|% 1,25
|
|EREGL
|28,18
|1.199.574.408
|% -1,81
|
|SISE
|22,42
|958.969.716
|% -0,88
|
|SASA
|45,68
|796.134.914
|% 0,00
|
|KARSN
|7,54
|684.888.409
|% -2,46
|
|ODAS
|3,11
|481.534.381
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,94
|576.462.551
|% -0,80
|
|KARSN
|7,54
|684.888.409
|% -2,46
|
|EKGYO
|2,64
|172.244.037
|% -0,38
|
|AKBNK
|9,17
|586.966.767
|% 0,44
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3450
|17,3555
|% 0,10
|
|Euro
|18,2541
|18,2731
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,2037
|21,3100
|% -0,07
|
|Frank
|17,8824
|17,9901
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,10
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-29,00
|
|Tam
|6.788
|6.883
|-4,00
|
|Yarım
|3.332
|3.366
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,76
|