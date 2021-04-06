***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 11:52
(%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5229
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5229
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13176,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66
- Kurucu (%)
% 70,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 26,14
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,09
d) Diğer Giderler (%)
% 20,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923722
BIST
14:461.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,80
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:468,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:469,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:46454,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,68
|Açılış
|: 454,69
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MTRKS
|30,80
|165.920
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.430.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|430.687
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|129.038.333
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|199.352.842
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.331.088
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.368.854
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|50.083.428
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|694.009.242
|% -2,97
|
|GARAN
|6,90
|675.135.332
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,41
|567.377.739
|% 1,57
|
|KOZAL
|124,40
|561.809.217
|% -1,35
|
|FENER
|36,84
|556.009.680
|% -2,44
|
|EKGYO
|1,96
|694.009.242
|% -2,97
|
|TSKB
|1,37
|152.618.509
|% -1,44
|
|GARAN
|6,90
|675.135.332
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,41
|567.377.739
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,20
|144.770.812
|% -1,79
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1521
|8,1581
|% 0,69
|
|Euro
|9,6287
|9,6379
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2374
|11,2937
|% 0,09
|
|Frank
|8,6487
|8,7008
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1665
|2,1774
|% 0,65
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|21,21
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,27
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,96
|