***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 11:52
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5204
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5204
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
68764,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,77
- Kurucu (%)
% 23,76
- Portföy Saklayıcı (%)
% 13,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 62,89
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,87
d) Diğer Giderler (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923726
BIST
14:461.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,80
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:468,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0565
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:469,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6100
En Düşük
9,5700
14:46454,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,46
|Açılış
|: 454,69
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MTRKS
|30,80
|167.028
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.437.091
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|430.712
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|129.141.042
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|199.584.444
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.380.862
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.426.525
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.079.879
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|695.467.899
|% -2,97
|
|GARAN
|6,90
|675.678.785
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,20
|569.004.783
|% -1,51
|
|BJKAS
|8,42
|568.784.183
|% 1,69
|
|FENER
|36,74
|561.377.494
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,96
|695.467.899
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|152.727.354
|% -0,72
|
|GARAN
|6,90
|675.678.785
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|568.784.183
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,19
|144.896.943
|% -2,23
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1513
|8,1586
|% 0,70
|
|Euro
|9,5800
|9,5900
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2349
|11,2912
|% 0,07
|
|Frank
|8,6502
|8,7023
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1667
|2,1775
|% 0,65
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|5,83
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.992
|3.068
|21,77
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,53
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,98
|