***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 11:53
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1522
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1522
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11911,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 40,49
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,05
d) Diğer Giderler (%)
% 48,17
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923740
BIST
15:101.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:108,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:109,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:10455,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,03
|Açılış
|: 455,04
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:09
|NTGAZ
|12,43
|433.969
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.950.165
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|174.790
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|119.027.633
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|200.158.976
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.719.129
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.900.376
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.634.966
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|742.196.222
|% -3,96
|
|GARAN
|6,86
|737.335.169
|% -0,58
|
|BJKAS
|8,59
|635.018.303
|% 3,74
|
|KOZAL
|123,60
|607.312.663
|% -1,98
|
|GUBRF
|79,60
|601.666.363
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,94
|742.196.222
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|168.754.014
|% -1,44
|
|GARAN
|6,86
|737.335.169
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,19
|169.431.966
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,59
|635.018.303
|% 3,74
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1446
|8,1466
|% 0,55
|
|Euro
|9,6268
|9,6335
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2353
|11,2916
|% 0,08
|
|Frank
|8,6569
|8,7090
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1660
|2,1769
|% 0,62
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,48
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|21,54
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,42
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,21
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|0,90
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 81 kaybederek (% -1.28 ) 1, 454
-
15:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, TRKCM
-
15:24XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 12, 058.00 milyon TL de
-
15:23BAGFS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 667 adet işlem
-
15:22GLRYH
Yüzde -66.00 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 127 adet işlem