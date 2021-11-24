***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
24.11.2021 09:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde "BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi" ile değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979365
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
0
En Düşük
0
18:0513,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2333
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1843
En Düşük
12,6792
18:0514,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2307
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
18:05755,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 17,38
|Açılış
|: 755,93
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIOEN
|21,86
|139.322.499
|% 238,91
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,11
|286.393.337
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9517
|12,9971
|% 1,48
|
|Euro
|14,5674
|14,6175
|% 1,25
|
|Sterlin
|17,4991
|17,5869
|% 2,28
|
|Frank
|13,9987
|14,0830
|% 2,27
|
|Riyal
|3,4861
|3,5036
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,68
|
|Altın Gr.
|750
|750
|11,52
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:02KOZAA
Yüzde 4.38 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 923, 108 adet işlem
-
10:01DITAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 244, 076 adet işlem
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA