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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

24.11.2021 09:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde "BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi" ile değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979365


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIOEN 21,86 139.322.499 % 238,91  
THYAO 18,72 2.758.279.276 % 0,00  
SISE 11,95 3.290.048.543 % 0,00  
RYGYO 3,38 22.234.368 % 0,00  
MPARK 31,72 22.904.074 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,9517 12,9971 % 1,48  
Euro 14,5674 14,6175 % 1,25  
Sterlin 17,4991 17,5869 % 2,28  
Frank 13,9987 14,0830 % 2,27  
Riyal 3,4861 3,5036 % 2,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 3,68  
Altın Gr. 750 750 11,52  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 -0,05  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,11  
B. Petrol 82,57 82,57 0,26  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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